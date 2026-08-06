RM 846, Leválasztószer, por, 20kg

Reakció leválasztószer az ásványi olajjal terhelt mosóvíz kezelésére. Nagy, stabil pelyhek képződnek, melyek könnyen leszűrhetők.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (kg) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 8,7
Súly (kg) 20
Csomagolási súly (kg) 20,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 750 x 450 x 120
Tulajdonságok
  • nagy hatékonyságú szétválasztószer (ASA 600, HDR 777)
  • Speciálisan az erős ásványi olajjal szennyezett víz újrahasznosításához és szennyvízkezeléséhez. (Szénhidrogén 100 mg/l-ig)
  • tiszta és minőségi újrahasznosított vizet hoz létre
  • extrém gyors pehelyképződés és szűrés
  • Teljesíti a szennyvíz minőségének törvényi előírásait
  • A mosóaktív összetevők kb. 50%-a megmarad az újrafelhasznált vízben. Ezáltal csekély mennyiségű tisztítószer hozzáadás szükséges.
  • Por
  • Speciálisan Kärcher berendezésekhez kifejlesztve.
  • NTA-mentes
RM 846, Leválasztószer, por, 20kg
RM 846, Leválasztószer, por, 20kg
RM 846, Leválasztószer, por, 20kg
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
Alkalmazási területek
  • Víz-újrahasznosítás