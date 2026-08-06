RM 846, Leválasztószer, por, 20kg
Reakció leválasztószer az ásványi olajjal terhelt mosóvíz kezelésére. Nagy, stabil pelyhek képződnek, melyek könnyen leszűrhetők.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (kg)
|20
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|8,7
|Súly (kg)
|20
|Csomagolási súly (kg)
|20,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|750 x 450 x 120
Tulajdonságok
- nagy hatékonyságú szétválasztószer (ASA 600, HDR 777)
- Speciálisan az erős ásványi olajjal szennyezett víz újrahasznosításához és szennyvízkezeléséhez. (Szénhidrogén 100 mg/l-ig)
- tiszta és minőségi újrahasznosított vizet hoz létre
- extrém gyors pehelyképződés és szűrés
- Teljesíti a szennyvíz minőségének törvényi előírásait
- A mosóaktív összetevők kb. 50%-a megmarad az újrafelhasznált vízben. Ezáltal csekély mennyiségű tisztítószer hozzáadás szükséges.
- Por
- Speciálisan Kärcher berendezésekhez kifejlesztve.
- NTA-mentes
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
Alkalmazási területek
- Víz-újrahasznosítás