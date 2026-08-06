RM 847, Pelyhesítőszer, 1l

A személygépkocsi felső- és motor mosásakor keletkező, nagymértékben szennyezett mosóvíz hatékony feltárására és kezelésére. Nagy, szűrhető pelyheket képez.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 1
Csomagolási egység (Darab(ok)) 2
pH-érték 4
Súly (kg) 1
Csomagolási súly (kg) 1,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 249 x 166 x 238
Tulajdonságok
  • Hatékony polymer leválasztószer az emulzó-leválasztó gépekhez (HDR 777)
  • alkalmas a magasnyomású mosókhoz felhasznált víz újrafelhasználásához
  • A mosóaktív összetevők kb. 75%-a megmarad az újrafelhasznált vízben. Ezáltal csekély mennyiségű tisztítószer hozzáadás szükséges.
  • rendkívül kiadós
  • Speciálisan Kärcher berendezésekhez kifejlesztve.
  • NTA-mentes
RM 847, Pelyhesítőszer, 1l
RM 847, Pelyhesítőszer, 1l
RM 847, Pelyhesítőszer, 1l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
  • P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
  • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Alkalmazási területek
  • Víz-újrahasznosítás
Tartozékok