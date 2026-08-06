RM 847, Pelyhesítőszer, 1l
A személygépkocsi felső- és motor mosásakor keletkező, nagymértékben szennyezett mosóvíz hatékony feltárására és kezelésére. Nagy, szűrhető pelyheket képez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|1
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|2
|pH-érték
|4
|Súly (kg)
|1
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|249 x 166 x 238
Tulajdonságok
- Hatékony polymer leválasztószer az emulzó-leválasztó gépekhez (HDR 777)
- alkalmas a magasnyomású mosókhoz felhasznált víz újrafelhasználásához
- A mosóaktív összetevők kb. 75%-a megmarad az újrafelhasznált vízben. Ezáltal csekély mennyiségű tisztítószer hozzáadás szükséges.
- rendkívül kiadós
- Speciálisan Kärcher berendezésekhez kifejlesztve.
- NTA-mentes
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
- P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Alkalmazási területek
- Víz-újrahasznosítás