Vízadagolók – a fenntartható vízforrás

Ökológiai ivóélvezet

A klímavédelem most fontosabb, mint valaha, és mindannyiunkat érint. Mi, a Kärchernél büszkék vagyunk arra, hogy jó példát mutathatunk, és 2023-ban elnyertük a Német Fenntarthatósági Díjat a "Források" kategóriában.

Tudtad, hogy az ivóvíz ellátásának megválasztása jelentős hatással van egy cég szén-dioxid lábnyomára? Az olyan tényezők, mint a tartályok gyártása, újrahasznosítása, szállítása és az energiafogyasztás döntő szerepet játszanak ebben. Éppen ezért fontos, hogy az ökológiai szempontokat figyelembe vedd az ivóvíz-ellátás kiválasztásakor.

A CO₂ kibocsátás elemzése:

A Darmstadti Műszaki Egyetem egy tanulmányában háromféle ivóvíz-ellátást hasonlított össze: a ballonos rendszereket, a palackozott víz adagolókat és a Kärcher WPD 100 vízadagolót. A napi 1,5 liter hideg, szénsavmentes vízfogyasztással, 30 alkalmazott esetén a WPD 100 vízadagolók több mint 1,6 tonna CO₂-t takarítanak meg a palackozott víz adagolókhoz képest. A WPD 100 CO₂-kibocsátása csupán körülbelül 16,4%-a egy ballonos vízrendszer kibocsátásának.