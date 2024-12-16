Vízadagolók – a fenntartható vízforrás
Frissítés az irodában és üzletben – a Kärcher vízadagolók tanúsított, automatikus higiéniai rendszerrel és innovatív szűrőrendszerrel vannak felszerelve. Az ár- és környezettudatos alternatíva a ballonos tartályok és palackok helyett.
Használj ki számos előnyt: vásárolj, bérelj vagy lízingelj most!
A Kärcher hálózatra csatlakoztatott vízadagolóival kiváló minőségű, szűrt, természetes ízű vizet kínálhatsz az alkalmazottaknak, ügyfeleknek, látogatóknak vagy diákoknak közvetlenül a csapból. Használj ki számos előnyt!
- Szabadalmaztatott higiéniai rendszer, vegyszerek használata nélkül
- Alacsony energiafogyasztás
- Gazdaságos és környezetbarát ivóvíz
- Közvetlenül a csapból, gallonos tartályok nélkül
- Teljeskörű szolgáltatási csomagok
- Akár 6 féle víz, beleértve a forró víz opciót is, pl. teához
- Dolgozói elégedettség növekedése
Alkalmazási területek
Iroda
Tegyél fenntartható és pozitív lépést a céged környezeti lábnyomára azáltal, hogy elkerülöd a műanyag hulladékot. Biztosítsd alkalmazottaidnak a megfelelő mennyiségű szűrt, friss ivóvizet a jobb teljesítmény érdekében.
Ipar
Alkalmas ipari cégeknek, gyártócsarnokoknak vagy logisztikai központoknak. Élvezd a tiszta, élelmiszeripari minőségű ivóvizet, és biztosíts optimális ivóvízellátást a munkahelyen a jobb teljesítmény érdekében.
Önkormányzatok és közintézmények
Rövidítsd le a látogatók várakozási idejét, és kínálj természetes ízű ivóvizet, optimális, szűrt minőségben közvetlenül a csapból a Kärcher vízadagolóival. Tegyél fenntartható és pozitív lépést a céged környezeti lábnyomára azáltal, hogy elkerülöd a műanyaghulladékot.
Egészségügyi és szociális intézmények
A szabadalmaztatott higiéniai rendszernek köszönhetően a WPD 200 Advanced vízadagolók tökéletesen alkalmasak klinikákon, orvosi rendelőkben vagy szociális intézményekben történő használatra. Biztosíts friss, szűrt, élelmiszeripari minőségű csapvizet az alkalmazottak, gondozók és betegek számára. Az innovatív szűrőrendszer megbízhatóan eltávolítja a káros anyagokat és mikroorganizmusokat. Az automatikus hőfertőtlenítés pedig gondoskodik arról, hogy a WPD 200 Advanced folyamatosan higiénikus maradjon.
Ökológiai ivóélvezet
A klímavédelem most fontosabb, mint valaha, és mindannyiunkat érint. Mi, a Kärchernél büszkék vagyunk arra, hogy jó példát mutathatunk, és 2023-ban elnyertük a Német Fenntarthatósági Díjat a "Források" kategóriában.
Tudtad, hogy az ivóvíz ellátásának megválasztása jelentős hatással van egy cég szén-dioxid lábnyomára? Az olyan tényezők, mint a tartályok gyártása, újrahasznosítása, szállítása és az energiafogyasztás döntő szerepet játszanak ebben. Éppen ezért fontos, hogy az ökológiai szempontokat figyelembe vedd az ivóvíz-ellátás kiválasztásakor.
A CO₂ kibocsátás elemzése:
A Darmstadti Műszaki Egyetem egy tanulmányában háromféle ivóvíz-ellátást hasonlított össze: a ballonos rendszereket, a palackozott víz adagolókat és a Kärcher WPD 100 vízadagolót. A napi 1,5 liter hideg, szénsavmentes vízfogyasztással, 30 alkalmazott esetén a WPD 100 vízadagolók több mint 1,6 tonna CO₂-t takarítanak meg a palackozott víz adagolókhoz képest. A WPD 100 CO₂-kibocsátása csupán körülbelül 16,4%-a egy ballonos vízrendszer kibocsátásának.
KÜLÖNLEGESSÉGEK
Kíváncsi vagy, mi teszi a WPD 200-at olyan egyedivé? Fedezd fel a különleges tulajdonságait!
Hőfertőtlenítés vegyszerek nélkül
A szabadalmaztatott higiéniai rendszer biztosítja a csapvíz ivóvíz minőségét – egész nap, minden nap. Az automatikus hőfertőtlenítés és a speciális szűrőrendszer kombinációjának köszönhetően a baktériumoknak és vírusoknak semmi esélyük a megtelepedésre és szaporodásra. Így egészséges vizet kapsz a legjobb ízzel – higiénikusan és biztonságosan!
Egyedi igények szerint
Amikor a jó ivóvíz ízéről van szó, mind egyetérthetünk – de amikor az ivóvíz adagolónk megjelenéséről van szó, mi maximális egyediséget szeretnénk biztosítani neked. Ez azt jelenti, hogy a WPD 200 üveglapja a te preferenciáid szerint nyomtatható – így pontosan úgy alakíthatod az ivóvíz adagolódat, ahogy szeretnéd.
Design
Akár asztali, akár különálló egységről van szó: a modern és egyszerű dizájnnak köszönhetően a kompakt WPD 200 ivóvíz adagoló tökéletesen illeszkedik bármilyen helyiség környezetéhez. Az érintőgombok és a többfunkciós színes kijelző egyszerű és érthető működést biztosítanak. A jól átgondolt termékdesign része a különösen magas adagoló terület is, amely lehetővé teszi a nagyobb tartályok könnyed feltöltését.
Fenntarthatóság
A WPD 200 ivóvíz adagoló megvásárlásával valódi változást érhetsz el: az ivóvíz ellátásának jelentős szerepe van a céged vagy szervezeted szén-dioxid lábnyomában. Az ivóvíznek nemcsak finomnak kell lennie, hanem környezetbarátnak is: a WPD 200 a fenntartható alternatíva a ballonos tartályok és palackok helyett.
Funkciók részletesen
Hat féle víz
A Kärcher vízadagoló akár hatféle vizet is kínál, a kiválasztott konfigurációs lehetőségek függvényében. Választhatsz szobahőmérsékletű, hűtött, szénsavas (közepes vagy klasszikus), valamint forró és extra forró vizet. A változatos lehetőségek biztosítják a felhasználók igényeihez igazodó frissítést, így még kényelmesebbé téve a munkanapokat.
Három hűtési osztály
A különböző hűtési osztályoknak köszönhetően a Kärcher vízadagoló tökéletesen alkalmazkodik az igényekhez, bárhol is legyen telepítve. A WPD 50 akár 25 felhasználó számára biztosít vizet, míg a WPD 200 akár 100 felhasználónak. 100 fő feletti felhasználók számára a WPD 200 további hűtővel bővíthető.
Színek és verziók
A Kärcher vízadagoló elérhető asztali vagy különálló egységként. A WPD 200 két színben kapható: fehér és fekete, így tökéletesen illeszkedik különböző helyiségekhez és környezetekhez, valamint alkalmazkodik a telepítés helyszínének igényeihez.
Higiénikus tisztítás
A Kärcher vízadagolók beépített tisztítórendszerrel rendelkeznek. Az Advanced gépek esetében minden vízszállító cső automatikus hőfertőtlenítő folyamat során rendszeresen tisztítva van forró vízzel. Az alap gépek és a WPD 50 vegyi tisztítást alkalmaznak.
Innovatív szűrőrendszer
Az innovatív szűrőmegoldás az Active-Pure szűrőből, a Hy-Protect szűrőből, vagy ezek kombinációjából áll. Eltávolítja a vírusokat, baktériumokat és a káros anyagokat, mint a klór és a nehézfémek, biztosítva ezzel a tiszta és egészséges ivóvizet. Az értékes ásványi anyagok megmaradnak a vízben.