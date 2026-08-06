Zord kerti sarkok ott találhatók, ahová a fűnyíróval nem érünk el, vagy, ha a szomszédos ház fala vagy bokrok útban vannak. Az ilyen sarkokban történő munkavégzéshez kicsi, rugalmas és mindenképpen nagy teljesítőképességű készülékre van szükség: egy Kärcher szegélynyíróra. Sodrott vágódamillal működik, amelyet a damiltáron található automatikus damilállító folyamatosan adagol. Így minden nyíráskor a tökéletes hosszúságú vágódamillal folyhat a munka, ami tiszta vágási eredményt biztosít. Ha a damil elfogyott, szerszám nélkül, mindössze néhány kézmozdulattal behelyezhető egy új tár. A nyírás pedig folytatódhat, az utolsó fűszálig. A sodrott vágódamil (3 darabos kiszerelésben) az LTR 18-25 és az LTR 18-30 akkumulátoros modellekhez alkalmas.