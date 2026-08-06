1,6 mm-es sodrott vágódamil (3 db)

A három darabos csomagban kapható tekercs praktikus kupakkal és sodrott vágókábel segítségével jó eredményeket biztosít nehezen hozzáférhető helyeken. Alkalmas az LTR 18-25 és az LTR 18-30 akkumulátoros modellekhez.

Zord kerti sarkok ott találhatók, ahová a fűnyíróval nem érünk el, vagy, ha a szomszédos ház fala vagy bokrok útban vannak. Az ilyen sarkokban történő munkavégzéshez kicsi, rugalmas és mindenképpen nagy teljesítőképességű készülékre van szükség: egy Kärcher szegélynyíróra. Sodrott vágódamillal működik, amelyet a damiltáron található automatikus damilállító folyamatosan adagol. Így minden nyíráskor a tökéletes hosszúságú vágódamillal folyhat a munka, ami tiszta vágási eredményt biztosít. Ha a damil elfogyott, szerszám nélkül, mindössze néhány kézmozdulattal behelyezhető egy új tár. A nyírás pedig folytatódhat, az utolsó fűszálig. A sodrott vágódamil (3 darabos kiszerelésben) az LTR 18-25 és az LTR 18-30 akkumulátoros modellekhez alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Sodrott damil
  • Precíz, csendes és megbízható – a sodrott damil mindezt biztosítja.
Automatikus damiladagolás
  • A vágódamil automatikusan adagolódik, így mindig megfelelő hosszúságú.
Damiltár szerszámmentes cseréje
  • Néhány egyszerű kézmozdulat lehetővé teszi a damiltár szerszámok nélküli cseréjét.
Rugalmas használat
  • A kert nehezen hozzáférhető helyeit is gond nélkül eléri a masszív vágódamil.
Praktikus három darabos csomag
  • A csomagban lévő 3 damiltárral hosszú munkavégzés lehetséges.
Specifikációk

Műszaki adatok

Vezetékvastagság (mm) 1,6
A vonal hossza orsónként (m) 3,6
Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 55 x 55 x 24
Alkalmazási területek
  • Pázsit
  • Gyepszélek