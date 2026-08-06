2.0 mm sodrott vágódamil (3 db)
A három darabos csomagban kapható tekercs praktikus kupakkal és sodrott vágókábel segítségével jó eredményeket biztosít nehezen hozzáférhető helyeken. Alkalmas az LTR 3-18 Dual és az LTR 36-33 akkumulátoros modellekhez.
Zord kerti sarkok ott találhatók, ahová a fűnyíróval nem érünk el, vagy, ha a szomszédos ház fala vagy bokrok útban vannak. Az ilyen sarkokban történő munkavégzéshez kicsi, rugalmas és mindenképpen nagy teljesítőképességű készülékre van szükség: egy Kärcher szegélynyíróra. Sodrott vágódamillal működik, amelyet a damiltáron található automatikus damilállító folyamatosan adagol. Így minden nyíráskor a tökéletes hosszúságú vágódamillal folyhat a munka, ami tiszta vágási eredményt biztosít. A sodrott vágódamil (3 darabos kiszerelésben) LTR 3-18 Dual és az LTR 36-33 akkumulátoros modellekhez alkalmas. Ha a damil elfogyott, szerszám nélkül, mindössze néhány kézmozdulattal behelyezhető egy új tár. A nyírás pedig folytatódhat, az utolsó fűszálig.
Jellemzők és előnyök
Sodrott damil
- Precíz, csendes és megbízható – a sodrott damil mindezt biztosítja.
Automatikus damiladagolás
- A vágódamil automatikusan adagolódik, így mindig megfelelő hosszúságú.
Damiltár szerszámmentes cseréje
- Néhány egyszerű kézmozdulat lehetővé teszi a damiltár szerszámok nélküli cseréjét.
Rugalmas használat
- A kert nehezen hozzáférhető helyeit is gond nélkül eléri a masszív vágódamil.
Praktikus három darabos csomag
- A csomagban lévő 3 damiltárral hosszú munkavégzés lehetséges.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Vezetékvastagság (mm)
|2
|A vonal hossza orsónként (m)
|3,4
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|55 x 55 x 24
Alkalmazási területek
- Pázsit
- Gyepszélek