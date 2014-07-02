2-utas csatlakozó-adapter szivattyúkhoz, G1

A 2-utas csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható két vízcsatlakozóhoz.

A 2-utas csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható két belső menetes vízcsatlakozáshoz – és rugalmasan használható egy vagy két aktív kimenettel. Vagy mindkét kimenet használható oldalt, vagy az egyik kimenet használható oldalt, a másik pedig felfelé nézhet. Csatlakozómenet: G1 (33,3 mm) - G1 (33,3 mm).

Jellemzők és előnyök
2-VEZETÉKES csatlakozó adapter
  • Belső menetes vízcsatlakozók gyors csatlakoztatása belső menetes szivattyúhoz. Egy vagy két aktív kimenet használatához. Zárókupakkal.
Rugalmas összeszerelés
  • A csatlakoztatott tömlők és vezetékek optimális iránya.
Szerszám nélkül is összeállítható
  • A csatlakoztatáshoz nem szükséges szerszám.
Optimalizált csatlakozómenet
  • Az adapter biztonságos leszigetelése pl. szigetelőszalag nélkül.
Specifikációk

Műszaki adatok

Méretek 1"-től 1"-ig
Menetméret G1
Átmérő 1″
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 80 x 128 x 40

Felszereltség

  • Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
  • Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.
  • Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
  • WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.