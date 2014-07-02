2-utas csatlakozó-adapter szivattyúkhoz, G1
A 2-utas csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható két vízcsatlakozóhoz.
A 2-utas csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható két belső menetes vízcsatlakozáshoz – és rugalmasan használható egy vagy két aktív kimenettel. Vagy mindkét kimenet használható oldalt, vagy az egyik kimenet használható oldalt, a másik pedig felfelé nézhet. Csatlakozómenet: G1 (33,3 mm) - G1 (33,3 mm).
Jellemzők és előnyök
2-VEZETÉKES csatlakozó adapter
- Belső menetes vízcsatlakozók gyors csatlakoztatása belső menetes szivattyúhoz. Egy vagy két aktív kimenet használatához. Zárókupakkal.
Rugalmas összeszerelés
- A csatlakoztatott tömlők és vezetékek optimális iránya.
Szerszám nélkül is összeállítható
- A csatlakoztatáshoz nem szükséges szerszám.
Optimalizált csatlakozómenet
- Az adapter biztonságos leszigetelése pl. szigetelőszalag nélkül.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Méretek
|1"-től 1"-ig
|Menetméret
|G1
|Átmérő
|1″
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|80 x 128 x 40
Felszereltség
- Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
- Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.
- Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
- WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.