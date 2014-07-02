A 2-utas csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható két belső menetes vízcsatlakozáshoz – és rugalmasan használható egy vagy két aktív kimenettel. Vagy mindkét kimenet használható oldalt, vagy az egyik kimenet használható oldalt, a másik pedig felfelé nézhet. Csatlakozómenet: G1 (33,3 mm) - G1 (33,3 mm).