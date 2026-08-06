3-állású fúvóka, 028
Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja. M 18x1,5 csatl.
Manuálisan átkapcsolható 3 állású fúvóka. Robusztus, hosszú élettartamú és szennyeződésekkel szemben ellenálló. Kényelmes szórási szög átállítás magasnyomású pontsugár (0°), magas nyomású lapos sugár (25°) és alacsony nyomású lapos sugár(40°). Az injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer felszívásához és felhordásához. Csatl. M 18x1,5
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. nyomás (bar)
|300
|Fúvókaméret ( )
|28
|Hőmérséklet (°C)
|max. 80
|Csatlakozómenet
|M 18
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.