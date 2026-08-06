3-állású fúvóka, 030
Manuálisan átkapcsolható háromállású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Az injektoros magasnyomású mosók esetében az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer eltávolítására és felhordására alkalmas.
Háromállású fúvóka kézi fúvókaváltással. Robusztus, tartós és nem dugul el. Kényelmes váltás a magasnyomású pontsugár (0°), a magasnyomású lapos sugár (25°) és az alacsony nyomású lapos sugár (40°) között. Injektoros magasnyomású mosók esetében az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószerek eltávolítására és felhordására alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. nyomás (bar)
|300
|Fúvókaméret ( )
|30
|Hőmérséklet (°C)
|max. 80
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,3