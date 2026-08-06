3-állású fúvóka, 035

Manuálisan átkapcsolható háromállású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Az injektoros gépek esetében az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer eltávolítására és felhordására alkalmas.

Háromállású fúvóka kézi fúvókaváltással. Robusztus, tartós és nem dugul el. Kényelmes váltás a magasnyomású pontsugár (0°), a magasnyomású lapos sugár (25°) és az alacsony nyomású lapos sugár (40°) között. Injektoros gépek esetében az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószerek felszívására és felhordására alkalmas.

Specifikációk

Műszaki adatok

Max. nyomás (bar) 300
Fúvókaméret ( ) 35
Hőmérséklet (°C) max. 80
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,3