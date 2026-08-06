Háromállású fúvóka kézi fúvókaváltással. Robusztus, tartós és nem dugul el. Kényelmes váltás a magasnyomású pontsugár (0°), a magasnyomású lapos sugár (25°) és az alacsony nyomású lapos sugár (40°) között. Injektoros gépek esetében az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószerek felszívására és felhordására alkalmas.