Manuálisan átkapcsolható 3 állású fúvóka. Robusztus, tartós és dugulásmentes. Kényelmes választás a magasnyomású pontsugár (0°), a magasnyomású lapossugár (25°) és az alacsonynyomású lapossugár (40°) között. Az injektorral ellátott gépeknél az alacsonynyomású lapossugár hasznos a tisztítószer felszívásához és felviteléhez.