3-állású fúvóka, 036

Manuálisan átkapcsolható 3 állású fúvóka. Kényelmes szórási szög beállítás. Az injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer felszívásához és felhordásához.

Manuálisan átkapcsolható 3 állású fúvóka. Robusztus, tartós és dugulásmentes. Kényelmes választás a magasnyomású pontsugár (0°), a magasnyomású lapossugár (25°) és az alacsonynyomású lapossugár (40°) között. Az injektorral ellátott gépeknél az alacsonynyomású lapossugár hasznos a tisztítószer felszívásához és felviteléhez.

Specifikációk

Műszaki adatok

Max. nyomás (bar) 300
Fúvókaméret ( ) 36
Hőmérséklet (°C) max. 80
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,3