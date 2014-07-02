3-állású fúvóka, 045
Gyors és kényelmes sugárátállítás fúvókaforgatással. Injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja. M 18x1,5 csatl.
Praktikus tripla fúvóka különböző sugarakkal a fúvóka forgatásával történő gyors és könnyű átállításhoz.A következő sugarak elérhetők: magasnyomású pontsugár, magasnyomású lapos sugár (25°) és alacsonynyomású lapos sugár (40°; kézi beállítás szükséges). Injektoros magasnyomású mosókhoz, alacsonynyomású lapos sugár a tisztítószer eltávolításához és felhordásához. Csatlakozó: M18 x 1.5.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fúvókaméret ( )
|45
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
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