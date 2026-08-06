3-állású fúvóka, 055

Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja. M 18x1,5 csatl.

Manuálisan átkapcsolható 3 állású fúvóka. Robusztus, hosszú élettartamú és szennyeződésekkel szemben ellenálló. Kényelmes szórási szög átállítás magasnyomású pontsugár (0°), magas nyomású lapos sugár (25°) és alacsony nyomású lapos sugár(40°). Az injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer felszívásához és felhordásához. Csatl. M 18x1,5

Specifikációk

Műszaki adatok

Max. nyomás (bar) 300
Fúvókaméret ( ) 55
Hőmérséklet (°C) max. 80
Csatlakozómenet M 18
Csomagolási súly (kg) 0,3
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