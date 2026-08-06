Manuálisan átkapcsolható 3 állású fúvóka. Robusztus, hosszú élettartamú és szennyeződésekkel szemben ellenálló. Kényelmes szórási szög átállítás magasnyomású pontsugár (0°), magas nyomású lapos sugár (25°) és alacsony nyomású lapos sugár(40°). Az injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer felszívásához és felhordásához.