ABS gumiajak

Beltéri sima felületekhez. A gumiajak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.

Az FRV 30-hoz való gumiajak használata beltéri sima padlók tisztításakor javasolt. Növeli a szívóteljesítményt, és minimálisra csökkenti a visszamaradó vizet. Így a beltéri padló csupán pár perc után ismét járható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,1
Kompatibilis készülékek