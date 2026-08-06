Megfelel a magas biztonsági előírásoknak a higiéniailag érzékeny területeken: A DIN EN 1822:2019 tesztszabvány szerint tanúsított, rendkívül hatékony HEPA 14 szűrőnk 99,995 százalékos elválasztási fokával lenyűgöző, és néhány mikrométeres tartományban visszatartja az apró részecskéket is. Még az aeroszolok, vírusok és baktériumok is megbízhatóan és szinte teljesen felszívódnak, és nem kerülnek vissza a környezeti levegőbe.