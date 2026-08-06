Accessories set
Az RCV 2 robotporszívó tartozékkészlete 1 főkefét, 1 törlőkendőt, 2 oldalkefét és 2 szűrőt tartalmaz.
A tökéletes tisztítási eredmény érdekében, akárcsak az első alkalommal: a tartozékkészlet lehetővé teszi, hogy az RCV 2 robotporszívó úgy tisztítsa, mint egy új készülék. A készlet könnyen cserélhető alkatrészeket tartalmaz. Ez meghosszabbítja az RCV 2 élettartamát és optimális tisztítási teljesítményt biztosít, így minden nap olyan, mint az első nap. A készlet 1 főkefét, 1 törlőkendőt, 2 oldalkefét és 2 szűrőt tartalmaz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (-rész)
|6
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|275 x 113 x 43