A tökéletes tisztítási eredmény érdekében, akárcsak az első alkalommal: a tartozékkészlet lehetővé teszi, hogy az RCV 2 robotporszívó úgy tisztítsa, mint egy új készülék. A készlet könnyen cserélhető alkatrészeket tartalmaz. Ez meghosszabbítja az RCV 2 élettartamát és optimális tisztítási teljesítményt biztosít, így minden nap olyan, mint az első nap. A készlet 1 főkefét, 1 törlőkendőt, 2 oldalkefét és 2 szűrőt tartalmaz.