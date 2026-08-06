Adapter 12

Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal

Specifikációk

Műszaki adatok

Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 300
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,2
Kompatibilis készülékek