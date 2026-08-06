Az AVS-Swivel csatlakozóval ellátott magasnyomású tömlők az adapter segítségével gond nélkül összekapcsolhatók új és innovatív EASY!Force magasnyomású pisztolyunkkal. A megfelelő adapter és a helyes csatlakozó széles kínálatunkból történő kiválasztása igen egyszerű. Ehhez minden adapter műanyagburkolata 2-féle színkóddal, valamint számozással ellátott. Az antracit az új EASY!Lock csatlakozót, a fekete az eddigi metrikus menetet jelenti.