EASY!Lock csatlakozóval ellátott új EASY!Force magasnyomású pisztolyunk, valamint magasnyomású tisztítónk az adapter segítségével egyszerűen és biztonságosan összekapcsolhatók az M 22 × 1,5 csatlakozóval felszerelt magasnyomású tömlőkkel. A megfelelő adapter és a helyes csatlakozó széles kínálatunkból történő kiválasztása igen egyszerű. Ehhez minden adapter műanyagburkolata 2-féle színkóddal, valamint számozással ellátott. Az antracit az új EASY!Lock csatlakozót, a fekete az eddigi metrikus menetet jelenti.