Adapter 6

Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.

EASY!Lock csatlakozóval ellátott új EASY!Force magasnyomású pisztolyunk, valamint magasnyomású tisztítónk az adapter segítségével egyszerűen és biztonságosan összekapcsolhatók az M 22 × 1,5 csatlakozóval felszerelt magasnyomású tömlőkkel. A megfelelő adapter és a helyes csatlakozó széles kínálatunkból történő kiválasztása igen egyszerű. Ehhez minden adapter műanyagburkolata 2-féle színkóddal, valamint számozással ellátott. Az antracit az új EASY!Lock csatlakozót, a fekete az eddigi metrikus menetet jelenti.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 300
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,1
Kompatibilis készülékek