Az EASY!Lock csatlakozóval ellátott fúvókák, felülettisztítók vagy mosókefék és az M 18 × 1,5 csatlakozójú szórószárak ezentúl az adapter segítségével gyorsan és biztonságosan összekapcsolhatók. A megfelelő adapter és a helyes csatlakozó széles kínálatunkból történő kiválasztása igen egyszerű. Ehhez minden adapter műanyagburkolata 2-féle színkóddal, valamint számozással ellátott. Az antracit az új EASY!Lock csatlakozót, a fekete az eddigi metrikus menetet jelenti.