Adapter 7

Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához

Az EASY!Lock csatlakozóval ellátott fúvókák, felülettisztítók vagy mosókefék és az M 18 × 1,5 csatlakozójú szórószárak ezentúl az adapter segítségével gyorsan és biztonságosan összekapcsolhatók. A megfelelő adapter és a helyes csatlakozó széles kínálatunkból történő kiválasztása igen egyszerű. Ehhez minden adapter műanyagburkolata 2-féle színkóddal, valamint számozással ellátott. Az antracit az új EASY!Lock csatlakozót, a fekete az eddigi metrikus menetet jelenti.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 300
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,2
Kompatibilis készülékek