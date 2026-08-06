Adapter 8

Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához

EASY!Lock csatlakozóval felszerelt szórószárak és M 18 × 1,5 csatlakozóval ellátott fúvókák, felülettisztítók vagy mosókefék biztonságos és megbízható összekapcsolására kifejlesztett adapter. A megfelelő adapter és a helyes csatlakozó széles kínálatunkból történő kiválasztása igen egyszerű. Ehhez minden adapter műanyagburkolata 2-féle színkóddal, valamint számozással ellátott. Az antracit az új EASY!Lock csatlakozót, a fekete az eddigi metrikus menetet jelenti.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 300
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,1
Kompatibilis készülékek