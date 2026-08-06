Hat méter hosszú földelő kábel a szárazjégfúvás során a fúvóegység és a tisztítandó tárgy közötti potenciál kiegyenlítéshez. Erre különösen akkor van szükség, ha a tisztítandó tárgy szigetelt, például egy gumiszőnyegen lévő fémszerszám. Ebben az esetben a földelő kábel megakadályozhatja az elektrosztatikus kisüléseket. A kábel mindkét végén erős bilincsekkel rendelkezik, amelyek egyik végén a géphez, a másik végén pedig a tisztítandó tárgyhoz rögzíthetők.