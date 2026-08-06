Fényérzékelő az égő lángjának figyelésére. Hogyan működik: az üzemanyag-ellátás leáll, ha a láng kialszik. A fényérzékelő a mobil gépek helyhez kötött működéséhez szükséges. Kompatibilis a HDS kompakt, közepes és szuper osztály összes új gépével.