Add-on kit hour counter
Eltelt idő számláló rögzítőkészlet a készülék működési idejének meghatározásához.
Az eltelt idő számláló rögzítőkészlet könnyen felszerelhető a vezérlőegységre. A pozicionáló berendezést már beépítették a vezérlőegység kialakításába. A pult digitális kijelzővel rendelkezik. Az eltelt idő számláló rögzítőkészlettel a kezelők meghatározhatják a gép pontos működési idejét. Így optimalizálhatók a szervizintervallumok, és jól láthatóak az eddigi üzemórák.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
Kompatibilis készülékek
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