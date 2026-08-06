Az eltelt idő számláló rögzítőkészlet könnyen felszerelhető a vezérlőegységre. A pozicionáló berendezést már beépítették a vezérlőegység kialakításába. A pult digitális kijelzővel rendelkezik. Az eltelt idő számláló rögzítőkészlettel a kezelők meghatározhatják a gép pontos működési idejét. Így optimalizálhatók a szervizintervallumok, és jól láthatóak az eddigi üzemórák.