A roncsoló a szárazjéggolyókat kisebb részecskékre zúzza. Ez lehetővé teszi a kényes felületek kíméletes tisztítását. A zúzót közvetlenül a gép és a szórócső közé szerelik. Így nem áll a sugárpisztollyal való kezelés útjában. A zúzás mértéke a cserélhető vágólapoknak köszönhetően egyénileg beállítható.