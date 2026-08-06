Add-on kit scrambler L2P

A roncsoló a szárazjéggolyókat kisebb részecskékre zúzza. Ez lehetővé teszi a kényes felületek kíméletes tisztítását.

A roncsoló a szárazjéggolyókat kisebb részecskékre zúzza. Ez lehetővé teszi a kényes felületek kíméletes tisztítását. A zúzót közvetlenül a gép és a szórócső közé szerelik. Így nem áll a sugárpisztollyal való kezelés útjában. A zúzás mértéke a cserélhető vágólapoknak köszönhetően egyénileg beállítható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Súly (g) 450
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 135 x 45 x 45
Kompatibilis készülékek