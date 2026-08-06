Tökéletes kültéri felszerelések tisztításához: az Adventure tartozéktáskában található tartozékokat a Kärcher OC 3 és OC 4 alacsonynyomású mosókkal való használatra optimalizálták, és ideálisak mindazok számára, akik alapos, de kíméletes tisztító megoldást keresnek útközben. A Multi Jet négy permettípust egyesít egyetlen fúvókában, amely egyszerűen a fúvókafej elforgatásával állítható be. Ha a víztartály néha nem elég, a szívótömlővel más forrásból, például tartályból, vödörből vagy patakból is szívhat vizet. A sokoldalú súrolókefe magára az indítópisztolyra van felszerelve, és gyorsan és alaposan eltávolítja a makacs szennyeződéseket. A kiegészítők szépen tárolhatók a mellékelt táskában, amely vízlepergető anyagból készült, és még további apró kiegészítők számára is helyet biztosít. A mellékelt tartozékok kompatibilisek a Kärcher OC 3, OC 3 Plus és OC 4 alacsony nyomású mosókkal. A szívótömlő nem kompatibilis az OC 3 összecsukható modellel.