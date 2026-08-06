Adventure tartozéktáska
Ideális kiegészítője a Kärcher alacsony nyomású mosóknak: az Adventure tartozéktáskával bárhol könnyedén tisztíthatja a kültéri berendezéseket a tökéletesen együttműködő tartozékokkal.
Tökéletes kültéri felszerelések tisztításához: az Adventure tartozéktáskában található tartozékokat a Kärcher OC 3 és OC 4 alacsonynyomású mosókkal való használatra optimalizálták, és ideálisak mindazok számára, akik alapos, de kíméletes tisztító megoldást keresnek útközben. A Multi Jet négy permettípust egyesít egyetlen fúvókában, amely egyszerűen a fúvókafej elforgatásával állítható be. Ha a víztartály néha nem elég, a szívótömlővel más forrásból, például tartályból, vödörből vagy patakból is szívhat vizet. A sokoldalú súrolókefe magára az indítópisztolyra van felszerelve, és gyorsan és alaposan eltávolítja a makacs szennyeződéseket. A kiegészítők szépen tárolhatók a mellékelt táskában, amely vízlepergető anyagból készült, és még további apró kiegészítők számára is helyet biztosít. A mellékelt tartozékok kompatibilisek a Kärcher OC 3, OC 3 Plus és OC 4 alacsony nyomású mosókkal. A szívótömlő nem kompatibilis az OC 3 összecsukható modellel.
Jellemzők és előnyök
4 az 1-ben Multi JetNégy permetezési típust (foltos, lapos, köd- és sugársugár) kombinál egyetlen fúvókában, amely egyszerűen a fúvókafej elforgatásával állítható be.
SzívótömlőHa a víztartály nem elegendő, a szívótömlő igazán megkönnyíti az alternatív forrásokból, például kannából, vödörből vagy patakból származó víz használatát.
SúrolókefeA sokoldalú súrolókefe magára az indítópisztolyra szerelhető, és gyorsan és alaposan eltávolítja a makacs szennyeződéseket.
Tartozéktáska
- Gépben mosható, vízlepergető anyagból készült – ideális utazáshoz.
- Minden tartozék egy helyen tárolható, plusz extra hely a további kültéri felszerelések számára.
- A táska az üres víztartályban tárolható a Kärcher OC 4-el együtt.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,6
|Csomagolási súly (kg)
|1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|220 x 220 x 100
Alkalmazási területek
- Sátrak / kempingfelszerelések
- Kerékpárok
- Kisállatok / kutyák
- Cipők / túrabakancsok
- Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
- Babakocsik
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
- Virágládák