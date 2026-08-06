Állatszőr kefe
Állati szőrének alapos tisztításához: az állatszőrkefe eltávolítja a makacs szennyeződéseket.
Az állatszőr kefével könnyen eltávolíthatja a makacs szennyeződéseket az állat szőréből. A kellemesen puha gumiból készült anyag rugalmas és alkalmazkodik az állathoz. A rozsdamentes acél csapokkal ellátott szárok kellemesek az állat számára. A kézi szíj állítható a különféle felhasználói méretekhez.
Jellemzők és előnyök
Háziállat tisztító kefe
- Eltávolítja a makacs szennyeződéseket az állatok szőréből
ROZSDAMENTES ACÉL CSOMÓKKAL
- KÉNYELMES A HÁZIÁLLATOK SZÁMÁRA.
ÁLLÍTHATÓ CSUKLÓPÁNT
- KÜLÖNBÖZŐ KEZELŐKHÖZ IGAZÍTHATÓ.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|131 x 83 x 50
Alkalmazási területek
- Kisállatok / kutyák