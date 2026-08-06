Az állatszőr kefével könnyen eltávolíthatja a makacs szennyeződéseket az állat szőréből. A kellemesen puha gumiból készült anyag rugalmas és alkalmazkodik az állathoz. A rozsdamentes acél csapokkal ellátott szárok kellemesek az állat számára. A kézi szíj állítható a különféle felhasználói méretekhez.