Állatszőr kefe

Állati szőrének alapos tisztításához: az állatszőrkefe eltávolítja a makacs szennyeződéseket.

Az állatszőr kefével könnyen eltávolíthatja a makacs szennyeződéseket az állat szőréből. A kellemesen puha gumiból készült anyag rugalmas és alkalmazkodik az állathoz. A rozsdamentes acél csapokkal ellátott szárok kellemesek az állat számára. A kézi szíj állítható a különféle felhasználói méretekhez.

Jellemzők és előnyök
Háziállat tisztító kefe
  • Eltávolítja a makacs szennyeződéseket az állatok szőréből
ROZSDAMENTES ACÉL CSOMÓKKAL
  • KÉNYELMES A HÁZIÁLLATOK SZÁMÁRA.
ÁLLÍTHATÓ CSUKLÓPÁNT
  • KÜLÖNBÖZŐ KEZELŐKHÖZ IGAZÍTHATÓ.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 131 x 83 x 50
Alkalmazási területek
  • Kisállatok / kutyák