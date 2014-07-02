Alváz szórószár
Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fúvóka nélkül.
Rozsdamentes acél szórószár hatékony és könnyű alváz- és kerékdobtisztításhoz. Magasnyomású fúvóka nélkül.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hossz (mm)
|700
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Csomagolási súly (kg)
|1,7
Kompatibilis készülékek
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