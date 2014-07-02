Alváz szórószár

Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fúvóka nélkül.

Rozsdamentes acél szórószár hatékony és könnyű alváz- és kerékdobtisztításhoz. Magasnyomású fúvóka nélkül.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (mm) 700
Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 1,7
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