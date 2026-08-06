Angle nozzle short L2P Ø3mm / 30°
Hajlított fúvóka, 3 mm: Ez a műanyag fúvóka 30°-kal eltéríti a sugárnyalábot. Ideális összetett struktúrák, például bemélyedések és nagy szögben elhelyezkedő területek tisztításához.
A hajlított fúvóka (3 mm) ideális az összetett struktúrák, például bemélyedések és nagy szögben elhelyezkedő területek tisztításához. A fúvóka 30°-kal tereli el a sugárnyalábot. A fúvóka teljes egészében műanyagból készül, és innovatív 3D nyomtatási eljárással készül. Ez biztosítja a fúvóka lehető legjobb tisztítási teljesítményét, mivel nem kell számolni a hagyományos gyártási módszerek korlátaival. A fúvóka gyors csererendszerrel rendelkezik, és könnyen bővíthető is. Ez a külön kapható, hajlított fúvókákhoz való hosszabbítók segítségével történik.
Jellemzők és előnyök
Gyorscsere-rendszer
- Rendkívül könnyen kezelhető és variálható beállítás.
Fúvóka műanyagból
- Ha a fúvóka véletlenül hozzáér a felülethez, elkerülhető a kényes felületek sérülése.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|134 x 46 x 22
Alkalmazási területek
- Gyártóberendezések, például fröccsöntő szerszámok, szállító- és kezelőrendszerek stb. tisztítására.
- Ideális ipari környezetben történő tisztításhoz, például termelési létesítmények tisztításához.
- Gépek, motoralkatrészek, öntőformák és tömítések tisztításához.