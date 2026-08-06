Angle nozzle short L2P Ø3mm / 90°

A hajlított fúvókában a sugár 90°-kal oldalra terelődik. Különösen alkalmas összetett szerkezetek, bemélyedések és erősen dőlt területek tisztítására.

A hajlított fúvóka 90°-kal eltéríti a sugarat, így ideális összetett szerkezetek, bemélyedések és erősen Hajlított területek tisztítására. Ez a fúvóka nagyrészt műanyagból készült, az innovatív 3D nyomtatási eljárással. Ez kiküszöböli a hagyományos gyártási módszerek korlátait, és a fúvóka optimális tisztítási teljesítményt ér el. A fúvóka könnyen meghosszabbítható a hajlított fúvókákhoz külön beszerezhető hosszabbítókkal.

Jellemzők és előnyök
Gyorscsere-rendszer
  • Rendkívül könnyen kezelhető és variálható beállítás.
Fúvóka műanyagból
  • Ha a fúvóka véletlenül hozzáér a felülethez, elkerülhető a kényes felületek sérülése.
Specifikációk

Műszaki adatok

Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 134 x 46 x 22
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Gyártóberendezések, például fröccsöntő szerszámok, szállító- és kezelőrendszerek stb. tisztítására.
  • Ideális ipari környezetben történő tisztításhoz, például termelési létesítmények tisztításához.
  • Gépek, motoralkatrészek, öntőformák és tömítések tisztításához.