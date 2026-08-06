Angle nozzle short L2P Ø3mm / 90°
A hajlított fúvókában a sugár 90°-kal oldalra terelődik. Különösen alkalmas összetett szerkezetek, bemélyedések és erősen dőlt területek tisztítására.
A hajlított fúvóka 90°-kal eltéríti a sugarat, így ideális összetett szerkezetek, bemélyedések és erősen Hajlított területek tisztítására. Ez a fúvóka nagyrészt műanyagból készült, az innovatív 3D nyomtatási eljárással. Ez kiküszöböli a hagyományos gyártási módszerek korlátait, és a fúvóka optimális tisztítási teljesítményt ér el. A fúvóka könnyen meghosszabbítható a hajlított fúvókákhoz külön beszerezhető hosszabbítókkal.
Jellemzők és előnyök
Gyorscsere-rendszer
- Rendkívül könnyen kezelhető és variálható beállítás.
Fúvóka műanyagból
- Ha a fúvóka véletlenül hozzáér a felülethez, elkerülhető a kényes felületek sérülése.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|134 x 46 x 22
Alkalmazási területek
- Gyártóberendezések, például fröccsöntő szerszámok, szállító- és kezelőrendszerek stb. tisztítására.
- Ideális ipari környezetben történő tisztításhoz, például termelési létesítmények tisztításához.
- Gépek, motoralkatrészek, öntőformák és tömítések tisztításához.