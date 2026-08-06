A hajlított fúvóka (4 mm) ideális az összetett struktúrák, például bemélyedések és nagy szögben elhelyezkedő területek tisztításához. A fúvóka 30°-kal eltéríti a sugárnyalábot. A fúvóka teljes egészében műanyagból készül, és innovatív 3D nyomtatási eljárással készül. Ez biztosítja a fúvóka lehető legjobb tisztítási teljesítményét, mivel nem kell számolni a hagyományos gyártási módszerek korlátaival. A fúvóka gyors csererendszerrel rendelkezik, és könnyen bővíthető is. Ez a külön kapható, hajlított fúvókákhoz való hosszabbítók segítségével történik.