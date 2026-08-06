A hajlított fúvóka 90°-kal eltéríti a sugarat, így ideális összetett szerkezetek, bemélyedések és erősen Hajlított területek tisztítására. Ez a fúvóka nagyrészt műanyagból készült, az innovatív 3D nyomtatási eljárással. Ez kiküszöböli a hagyományos gyártási módszerek korlátait, és a fúvóka optimális tisztítási teljesítményt ér el. A fúvóka könnyen meghosszabbítható a hajlított fúvókákhoz külön beszerezhető hosszabbítókkal.