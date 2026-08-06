Használjon EASY!Force technológiát, de tartsa meg meglévő Kärcher magasnyomású mosóját: EASY!Force illesztőkészlet 2 az összes kompatibilis alkatrésszel egészen a fúvókáig. Az illesztőkészlet tartalmazza az EASY!Force magasnyomású pisztolyt (4.118-005), egy 1050 mm hosszú szórószárat (4.112-000) EASY!Lock csatlakozókkal, 10 méter prémium magasnyomású tömlőt 8-as névleges szélességgel, mely 315 bar üzemi nyomásig használható, a 2-es adaptert (4.111-030) a gép és a 8-as adapter (4.111-036) csatlakoztatásához magasnyomású fúvókákhoz M 18 × 1.5 csatlakozással.