Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz

Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.

Minden olyan Kärcher magasnyomású mosó feljavításához, mely már rendelkezik a megfelelő tartozékokkal, kényelmes és energiatakarékos EASY!Force technológiával: Az EASY!Force illesztőkészlet 3 tartalmazza az EASY!Force magasnyomású pisztolyt (4.118-005), a 12-es adaptert (4.111-046) a magasnyomású tömlőhöz forgócsatlakozóval együtt, és az 5-ös adaptert (4.111-033) a szórószárakhoz M 22 × 1.5 csatlakozással. Ezzel az illesztőkészlettel gazdaságosan használhatók a már meglévő magasnyomású tömlők és szórószárak.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 1,2
Kompatibilis készülékek
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