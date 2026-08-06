Automata tömlődob, bazaltszürke, festett, 20 m

Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 20
Hőmérséklet (°C) max. 130
Szín antracit
Csomagolási súly (kg) 16,9

A csomag tartalma

  • Tömlődob

Videók

Kompatibilis készülékek
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.