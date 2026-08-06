Automata tömlődob, lakkozott, 20 m

Automatikus tömlőfelcsévéléssel ( magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel

Önműködő tömlődob tartós műanyagból. Festett acéltartó. 20 méteres magasnyomású tömlőhöz.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 20
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 250
Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 11,2

A csomag tartalma

  • Tömlődob
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