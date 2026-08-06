Az automatikus tömlődobunk előre összeszerelt magasnyomású tömlővel (15 m) van kiegészítve, amely már előre fel van tekerve, és ezért azonnal készen is áll a használatra, miután a tömlődobot a falra felszereltük. Kiváló minőségű, rozsdamentes acél rugóval van ez a tömlődob felszerelve, amely lerövidíti a beállítási időket a tevékenységek előtt és után, és amely ezáltal növeli a termelékenységet. A magasnyomású tömlő megbízható feltekercselése és letekercselése egyszerűbb, és ennélfogva kényelmesebb kezelést biztosít a felhasználó számára, ugyanakkor a tömlő munkahelyi biztonság eléréséhez is nagyban hozzájárul, mivel így a földön heverő dolgokban való megbotlás veszélye is megbízhatóan a minimálisra csökkenthető.