Automata tömlődob, műanyag tömlővel, 15 m

Rugós és használatra kész automatikus tömlődob, amely falra szerelésre alkalmas. Leegyszerűsíti a magasnyomású tömlő kezelését, lerövidíti a beállítási időket és növeli a munkavédelmet.

Az automatikus tömlődobunk előre összeszerelt magasnyomású tömlővel (15 m) van kiegészítve, amely már előre fel van tekerve, és ezért azonnal készen is áll a használatra, miután a tömlődobot a falra felszereltük. Kiváló minőségű, rozsdamentes acél rugóval van ez a tömlődob felszerelve, amely lerövidíti a beállítási időket a tevékenységek előtt és után, és amely ezáltal növeli a termelékenységet. A magasnyomású tömlő megbízható feltekercselése és letekercselése egyszerűbb, és ennélfogva kényelmesebb kezelést biztosít a felhasználó számára, ugyanakkor a tömlő munkahelyi biztonság eléréséhez is nagyban hozzájárul, mivel így a földön heverő dolgokban való megbotlás veszélye is megbízhatóan a minimálisra csökkenthető.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 15
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 300
Csomagolási súly (kg) 7,1

A csomag tartalma

  • Tömlődob
  • Magasnyomású tömlő

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