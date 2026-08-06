Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m

Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 40
Hőmérséklet (°C) max. 150
Max. nyomás (bar) 250
Csomagolási súly (kg) 52

A csomag tartalma

  • Tömlődob
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