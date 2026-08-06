Automata tömlődob, rozsdamentes lengő tartóval, 20 m

Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes

Önműködő rozsdamentes-acél tömlődob lengőtartóval. 20 méteres magasnyomású tömlőhöz.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 20
Hőmérséklet (°C) max. 150
Max. nyomás (bar) 200
Csomagolási súly (kg) 17,1

A csomag tartalma

  • Tömlődob

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