Automata tömlődob rozsdamentes / műanyag, 20 m

Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.

Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőnek. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 20
Hőmérséklet (°C) max. 150
Max. nyomás (bar) 200
Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 13,2

A csomag tartalma

  • Tömlődob
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