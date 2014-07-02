Autós szívófej, ID 35, 90 mm

Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autószívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.

A 90 cm-es munkaszélességű, kényelmes autószívófejet kifejezetten a jármű belső terének gyors és alapos tisztítására fejlesztették ki. Lapos, szögletes formája megkönnyíti a lábtér, az autószőnyegek, az ülések, a kárpitok és a csomagtartók porszívózását. A DN 35 műanyag autószívófej minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóhoz alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek.

Specifikációk

Műszaki adatok

Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szélesség (mm) 90
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 240 x 130 x 100

Videók

Alkalmazási területek
  • Kifejezetten a jármű belső terének alapos tisztítására tervezték