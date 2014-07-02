A 90 cm-es munkaszélességű, kényelmes autószívófejet kifejezetten a jármű belső terének gyors és alapos tisztítására fejlesztették ki. Lapos, szögletes formája megkönnyíti a lábtér, az autószőnyegek, az ülések, a kárpitok és a csomagtartók porszívózását. A DN 35 műanyag autószívófej minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóhoz alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek.