Autós szívófej, ID 35, 90 mm
Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autószívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.
A 90 cm-es munkaszélességű, kényelmes autószívófejet kifejezetten a jármű belső terének gyors és alapos tisztítására fejlesztették ki. Lapos, szögletes formája megkönnyíti a lábtér, az autószőnyegek, az ülések, a kárpitok és a csomagtartók porszívózását. A DN 35 műanyag autószívófej minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóhoz alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szélesség (mm)
|90
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|240 x 130 x 100
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Kifejezetten a jármű belső terének alapos tisztítására tervezték