Autótisztító készlet
Az autóbelső tisztítókészlet könnyen kezelhető, és tartalmaz egy porkefét, egy speciális fúvókát és egy rugalmas tömlőt az autó teljes belső részének kényelmes tisztításához. Miközben a műszerfalat, az autóüléseket, a textil felületeket vagy a padlószőnyegeket tisztítja, akkor akár a legkisebb mélyedéseket és réseket is elérheti és megbízhatóan megtisztíthatja.
A Kärcher bevizsgált autóbelső tisztítókészlete magas szintű tisztasággal kényezteti Önt: a porkefével és a speciális fúvóka kiegészítővel az autó belsejének általában fáradságos tisztítása sokkal könnyedebbé válik, mint az valaha is volt. A rugalmas, állítható hosszúságú tömlő rendkívül egyszerű kezelhetőséget garantál: még a legkisebb résekhez és a nehezen elérhető helyekhez is könnyedén hozzáférhet. Minden kárpitozott felület, padlószőnyeg és a műszerfal, a középső konzol és a csomagtartó is átfogóan tisztíthatóak, így autója egy tökéletesen tiszta komfortzónává válik.
Jellemzők és előnyök
Átfogó kiegészítő felszerelés az autóban lévő összes felület alapos tisztításához
A rugalmas tömlő biztosítja a lehető legnagyobb rugalmasságot és ezáltal a maximális mozgásszabadságot
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|415 x 120 x 43
Alkalmazási területek
- Műszerfal
- Középkonzol
- Padlószőnyegek
- Kemény padlók
- Autósülés
- Csomagtér