A Kärcher bevizsgált autóbelső tisztítókészlete magas szintű tisztasággal kényezteti Önt: a porkefével és a speciális fúvóka kiegészítővel az autó belsejének általában fáradságos tisztítása sokkal könnyedebbé válik, mint az valaha is volt. A rugalmas, állítható hosszúságú tömlő rendkívül egyszerű kezelhetőséget garantál: még a legkisebb résekhez és a nehezen elérhető helyekhez is könnyedén hozzáférhet. Minden kárpitozott felület, padlószőnyeg és a műszerfal, a középső konzol és a csomagtartó is átfogóan tisztíthatóak, így autója egy tökéletesen tiszta komfortzónává válik.