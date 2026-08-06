Autótisztító készlet

Az autóbelső tisztítókészlet könnyen kezelhető, és tartalmaz egy porkefét, egy speciális fúvókát és egy rugalmas tömlőt az autó teljes belső részének kényelmes tisztításához. Miközben a műszerfalat, az autóüléseket, a textil felületeket vagy a padlószőnyegeket tisztítja, akkor akár a legkisebb mélyedéseket és réseket is elérheti és megbízhatóan megtisztíthatja.

A Kärcher bevizsgált autóbelső tisztítókészlete magas szintű tisztasággal kényezteti Önt: a porkefével és a speciális fúvóka kiegészítővel az autó belsejének általában fáradságos tisztítása sokkal könnyedebbé válik, mint az valaha is volt. A rugalmas, állítható hosszúságú tömlő rendkívül egyszerű kezelhetőséget garantál: még a legkisebb résekhez és a nehezen elérhető helyekhez is könnyedén hozzáférhet. Minden kárpitozott felület, padlószőnyeg és a műszerfal, a középső konzol és a csomagtartó is átfogóan tisztíthatóak, így autója egy tökéletesen tiszta komfortzónává válik.

Jellemzők és előnyök
Átfogó kiegészítő felszerelés az autóban lévő összes felület alapos tisztításához
A rugalmas tömlő biztosítja a lehető legnagyobb rugalmasságot és ezáltal a maximális mozgásszabadságot
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 415 x 120 x 43
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Műszerfal
  • Középkonzol
  • Padlószőnyegek
  • Kemény padlók
  • Autósülés
  • Csomagtér