Az innovatív Real Time technológiának köszönhetően az akkumulátor állapota egy pillanat alatt leolvasható: a beépített LCD kijelző mutatja a fennmaradó üzemidőt, a hátralévő töltési időt és a töltöttség állapotát – a használatban lévő készüléktől függően. A lítiumion-cellák állandó teljesítményszintet biztosítanak, és megakadályozzák mind az önálló lemerülést, mind a memóriaeffektust (gyakori részlemerülések okozta kapacitáscsökkenés). Kellemes puha tapintású burkolatelemek gondoskodnak a csúszásmentességről sima és ferde felületeken. A 18 V / 2,5 Ah-s Battery Power pótakkumulátor minden Kärcher 18 V-os Battery Power akkumulátor-platformú készülékkel való használatra alkalmas.