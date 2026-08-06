A lítiumion-cellákkal az akkumulátor állandó teljesítményt biztosít. Ezenfelül a cellák megakadályozzák az akkumulátor önálló lemerülését, valamint a gyakori részlemerülés okozta kapacitáscsökkenést (memóriaeffektus). Ráadásul a beépített LCD kijelzővel ellátott innovatív Real Time technológia folyamatosan mutatja a fennmaradó üzemidőt, a töltöttség állapotát és az akkumulátor kapacitását. A 18 V / 5,0 Ah-s akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátor-platformú készülékkel való használatra alkalmas.