Battery Power 18/50 akkumulátor
18 V / 5,0 Ah-s Battery Power pótakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú készülékeihez.
A lítiumion-cellákkal az akkumulátor állandó teljesítményt biztosít. Ezenfelül a cellák megakadályozzák az akkumulátor önálló lemerülését, valamint a gyakori részlemerülés okozta kapacitáscsökkenést (memóriaeffektus). Ráadásul a beépített LCD kijelzővel ellátott innovatív Real Time technológia folyamatosan mutatja a fennmaradó üzemidőt, a töltöttség állapotát és az akkumulátor kapacitását. A 18 V / 5,0 Ah-s akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátor-platformú készülékkel való használatra alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Innovatív Real Time technológiaA beépített LCD kijelző bármikor megmutatja a fennmaradó üzemidőt, a hátralévő töltési időt és a töltöttség állapotát.
18 V-os Kärcher akkumulátor platformMinden Kärcher 18 V-os Battery Power akkumulátor-platformú készülékkel való használatra. Minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis
Nagyteljesítményű lítiumion-cellákA lítiumionos akkumulátor folyamatos teljesítményt biztosít, valamint megakadályozza az önálló lemerülést és a memóriaeffektust.
Automatikus tárolófunkció
- Megnöveli a cellák élettartamát.
Minden irányból érkező vízsugár elleni védelem IPX 5 szerint
- Biztos védelem vízsugárral való használat esetén.
Hatékony hőmérséklet-kezelés
- Kiemelkedő teljesítmény a hatékony hőkiegyenlítés és az intelligens akkumulátor-kezelés által.
Intelligens cellafelügyelet
- Védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
Masszív burkolat
- A Kärcher akkumulátorburkolatok különösen lökés-ellenállók.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|5
|Energia (Wh)
|90
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,8
|Csomagolási súly (kg)
|0,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|134 x 88 x 73
Videók
Kompatibilis készülékek
- BP 2.000-18 Barrel
- Battery Power 18 V gyorstöltő készülék
- CNS 18-30 Battery akkumulátoros láncfűrész
- Gyorstöltő Battery Power+ 18/60
- HGE 2-18
- HGE 2-18 BATTERY SET
- HGE 3-18
- HGE 3-18 BATTERY SET
- LBL 2 Battery Set lombfúvó készlet
- LBL 2 Battery lombfúvó
- LMO 2-18
- LMO 2-18 Battery Set
- LMO 3-18
- LMO 3-18 Battery Set
- LMO 4-18 Dual
- LMO 4-18 Dual Battery Set
- LMO 5-18 Dual *INT
- LMO 5-18 Dual Battery Set
- LTR 18-25 Akkumulátoros szegélyvágó
- LTR 18-25 Akkumulátoros szegélyvágó készlet
- LTR 3-18
- LTR 3-18 Dual Battery Set
- LVS 1/1 Bp
- Lombszívó - fúvó BLV 18-200 Battery
- OC 6-18 *INT
- OC 6-18 Battery Set
- OC 6-18 Premium *INT (akkumulátor nélkül)
- OC 6-18 Premium Battery Set
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld (akkumulátor nélkül)
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set *EU 2022
- PGS 4-18
- PHG 2-18
- PSU 4-18
- PSW Battery 18-20 ágvágó fűrész
- SE 3-18 Compact
- SE 3-18 Compact Battery Set
- SE 3-18 Compact Home
- Starter kit Battery Power 18/25
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- TLO 2-18
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