Battery Power 18 V gyorstöltő készülék
A gyorstöltő készülék a 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 44 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 18 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.
A gyorstöltő készülék a beépített fali tartónak köszönhetően egészen egyszerűen a falra rögzíthető. A gyorstöltő készülékkel a 18 V / 2,5-s Ah Kärcher Battery Power pótakkumulátor mindössze 44 perc alatt 80%-osra tölthető. Minden Kärcher 18 V-os Battery Power akkumulátor-platformú 18 V-os Battery Power pótakkumulátor töltésére alkalmas.
Jellemzők és előnyök
GyorstöltőA 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 44 perc alatt 80%-osra tölti. A 18 V / 5,0 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 94 perc alatt 80%-osra tölti.
Sokoldalú felhasználásKompatibilis a 18 V Kärcher akkumulátor platform készülékeivel
Fali tartóA falon történő tiszta rögzítéshez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel
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18 V / 2.5 Ah Battery Power battery:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
18 V / 5.0 Ah Battery Power battery:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Töltőáram (A)
|2,5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,6
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|184 x 133 x 88
Videók
Kompatibilis készülékek
- BP 2.000-18 Barrel
- BR 30/1 C Bp
- BR 30/1 C Bp Pack 18/30
- BR 30/1 C Bp Pack S 18/25 *EU *EU
- CNS 18-30 Battery akkumulátoros láncfűrész
- HGE 2-18
- HGE 2-18 BATTERY SET
- HGE 3-18
- HGE 3-18 BATTERY SET
- LBL 2 Battery Set lombfúvó készlet
- LBL 2 Battery lombfúvó
- LMO 2-18
- LMO 2-18 Battery Set
- LMO 3-18
- LMO 3-18 Battery Set
- LMO 4-18 Dual
- LMO 4-18 Dual Battery Set
- LMO 5-18 Dual *INT
- LMO 5-18 Dual Battery Set
- LTR 18-25 Akkumulátoros szegélyvágó
- LTR 18-25 Akkumulátoros szegélyvágó készlet
- LTR 3-18
- LTR 3-18 Dual Battery Set
- Lombszívó - fúvó BLV 18-200 Battery
- OC 6-18 *INT
- OC 6-18 Battery Set
- OC 6-18 Premium *INT (akkumulátor nélkül)
- OC 6-18 Premium Battery Set
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld (akkumulátor nélkül)
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set *EU 2022