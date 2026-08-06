Kärcher 36 V / 2,5 Ah-s Battery Power pótakkumulátor, mely alkalmas a Kärcher 36 V-os Battery Power platformú készülékeihez. Az innovatív Real Time technológiának köszönhetően az akkumulátor állapota egy pillanat alatt leolvasható: a beépített LCD kijelző mindig egyszerre mutatja a fennmaradó üzemidőt, a hátralévő töltési időt és a töltöttség állapotát – a használatban lévő készüléktől függően. A hatékony lítium-ion cellák biztosítják az állandó teljesítményszintet és megakadályozzák mind az önálló lemerülést, mind a gyakori részlemerülések okozta kapacitáscsökkenés (memóriaeffektus).