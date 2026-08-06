Miért legyen sok, amikor egy is elég: Kärcher 36 V / 5 Ah-s Battery Power pótakkumulátor, mely alkalmas a Kärcher 36 V-os Battery Power platformú készülékeihez. Ezzel megspórolhatja több akkumulátor vásárlását. A lítiumion-cellák állandó teljesítményszintet biztosítanak, és megakadályozzák mind az önálló lemerülést, mind a memóriaeffektust (gyakori részlemerülések okozta kapacitáscsökkenés). Az innovatív Real Time technológiának köszönhetően az akkumulátor állapota egy pillanat alatt leolvasható: a beépített LCD kijelző mutatja a fennmaradó üzemidőt, a hátralévő töltési időt és a töltöttség állapotát – a használatban lévő készüléktől függően. Hála a csúszásmentes Soft-Touch burkolatnak az akkumulátor a sima illetve ferde felületekről sem csúszik le.