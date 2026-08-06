Battery Power 36/50 akkumulátor
36 V / 5,0 Ah-s Battery Power pótakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 36 V-os Battery Power platformú készülékeihez.
Miért legyen sok, amikor egy is elég: Kärcher 36 V / 5 Ah-s Battery Power pótakkumulátor, mely alkalmas a Kärcher 36 V-os Battery Power platformú készülékeihez. Ezzel megspórolhatja több akkumulátor vásárlását. A lítiumion-cellák állandó teljesítményszintet biztosítanak, és megakadályozzák mind az önálló lemerülést, mind a memóriaeffektust (gyakori részlemerülések okozta kapacitáscsökkenés). Az innovatív Real Time technológiának köszönhetően az akkumulátor állapota egy pillanat alatt leolvasható: a beépített LCD kijelző mutatja a fennmaradó üzemidőt, a hátralévő töltési időt és a töltöttség állapotát – a használatban lévő készüléktől függően. Hála a csúszásmentes Soft-Touch burkolatnak az akkumulátor a sima illetve ferde felületekről sem csúszik le.
Jellemzők és előnyök
Innovatív Real Time technológiaA beépített LCD kijelző bármikor megmutatja a fennmaradó üzemidőt, a hátralévő töltési időt és a töltöttség állapotát.
36 V-os Kärcher akkumulátor platformMinden akkumulátoros platós 36 V Kärcher eszközhöz. Az összes 36 V-os Kärcher Battery Power + akkumulátoros platformon használható.
Nagyteljesítményű lítiumion-cellákA lítiumionos akkumulátor folyamatos teljesítményt biztosít, valamint megakadályozza az önálló lemerülést és a memóriaeffektust.
Automatikus tárolófunkció
- Megnöveli a cellák élettartamát.
Minden irányból érkező vízsugár elleni védelem IPX 5 szerint
- Biztos védelem vízsugárral való használat esetén.
Hatékony hőmérséklet-kezelés
- Kiemelkedő teljesítmény a hatékony hőkiegyenlítés és az intelligens akkumulátor-kezelés által.
Intelligens cellafelügyelet
- Védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
Masszív burkolat
- A Kärcher akkumulátorburkolatok különösen lökés-ellenállók.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|36
|Kapacitás (Ah)
|5
|Energia (Wh)
|180
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|1,5
|Csomagolási súly (kg)
|1,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|134 x 88 x 118
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