Battery Power 36/50 akkumulátor

36 V / 5,0 Ah-s Battery Power pótakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 36 V-os Battery Power platformú készülékeihez.

Miért legyen sok, amikor egy is elég: Kärcher 36 V / 5 Ah-s Battery Power pótakkumulátor, mely alkalmas a Kärcher 36 V-os Battery Power platformú készülékeihez. Ezzel megspórolhatja több akkumulátor vásárlását. A lítiumion-cellák állandó teljesítményszintet biztosítanak, és megakadályozzák mind az önálló lemerülést, mind a memóriaeffektust (gyakori részlemerülések okozta kapacitáscsökkenés). Az innovatív Real Time technológiának köszönhetően az akkumulátor állapota egy pillanat alatt leolvasható: a beépített LCD kijelző mutatja a fennmaradó üzemidőt, a hátralévő töltési időt és a töltöttség állapotát – a használatban lévő készüléktől függően. Hála a csúszásmentes Soft-Touch burkolatnak az akkumulátor a sima illetve ferde felületekről sem csúszik le.

Jellemzők és előnyök
Battery Power 36/50 akkumulátor: Innovatív Real Time technológia
Innovatív Real Time technológia
A beépített LCD kijelző bármikor megmutatja a fennmaradó üzemidőt, a hátralévő töltési időt és a töltöttség állapotát.
Battery Power 36/50 akkumulátor: 36 V-os Kärcher akkumulátor platform
36 V-os Kärcher akkumulátor platform
Minden akkumulátoros platós 36 V Kärcher eszközhöz. Az összes 36 V-os Kärcher Battery Power + akkumulátoros platformon használható.
Battery Power 36/50 akkumulátor: Nagyteljesítményű lítiumion-cellák
Nagyteljesítményű lítiumion-cellák
A lítiumionos akkumulátor folyamatos teljesítményt biztosít, valamint megakadályozza az önálló lemerülést és a memóriaeffektust.
Automatikus tárolófunkció
  • Megnöveli a cellák élettartamát.
Minden irányból érkező vízsugár elleni védelem IPX 5 szerint
  • Biztos védelem vízsugárral való használat esetén.
Hatékony hőmérséklet-kezelés
  • Kiemelkedő teljesítmény a hatékony hőkiegyenlítés és az intelligens akkumulátor-kezelés által.
Intelligens cellafelügyelet
  • Védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
Masszív burkolat
  • A Kärcher akkumulátorburkolatok különösen lökés-ellenállók.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 36
Kapacitás (Ah) 5
Energia (Wh) 180
Szín fekete
Súly (kg) 1,5
Csomagolási súly (kg) 1,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 134 x 88 x 118
Battery Power 36/50 akkumulátor
Battery Power 36/50 akkumulátor

Videók