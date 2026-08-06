Battery Power 36 V gyorstöltő készülék
A gyorstöltő készülék a 36 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 48 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 36 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.
A gyorstöltő készülékkel a 36 V / 2,5-s Ah Kärcher Battery Power pótakkumulátor mindössze 48 perc alatt 80%-osra tölthető. Minden Kärcher 36 V-os Battery Power akkumulátor-platformú 36 V-os Battery Power pótakkumulátor töltésére alkalmas.
Jellemzők és előnyök
GyorstöltőA 36 V/2.5 AMPERÓRA KäRCHER BATTERY POWER CSERÉLHETŐ AKKUMULÁTOR 48 PERCEN BELÜL 80%-RA TÖLTHETŐ FEL. A 36 V / 5,0 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 1,5 óra alatt 80%-osra tölti.
Sokoldalú felhasználásKompatibilis a 36 V Kärcher akkumulátor platform készülékeivel
Fali tartóA falon történő tiszta rögzítéshez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel
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36 V / 2.5 Ah Battery Power battery:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)
36 V / 5.0 Ah Battery Power battery:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
|Töltőáram (A)
|2,5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,7
|Csomagolási súly (kg)
|0,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|184 x 133 x 88
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