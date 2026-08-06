Battery Power 36 V gyorstöltő készülék

A gyorstöltő készülék a 36 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 48 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 36 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.

A gyorstöltő készülékkel a 36 V / 2,5-s Ah Kärcher Battery Power pótakkumulátor mindössze 48 perc alatt 80%-osra tölthető. Minden Kärcher 36 V-os Battery Power akkumulátor-platformú 36 V-os Battery Power pótakkumulátor töltésére alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Battery Power 36 V gyorstöltő készülék: Gyorstöltő
Gyorstöltő
A 36 V/2.5 AMPERÓRA KäRCHER BATTERY POWER CSERÉLHETŐ AKKUMULÁTOR 48 PERCEN BELÜL 80%-RA TÖLTHETŐ FEL. A 36 V / 5,0 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 1,5 óra alatt 80%-osra tölti.
Battery Power 36 V gyorstöltő készülék: Sokoldalú felhasználás
Sokoldalú felhasználás
Kompatibilis a 36 V Kärcher akkumulátor platform készülékeivel
Battery Power 36 V gyorstöltő készülék: Fali tartó
Fali tartó
A falon történő tiszta rögzítéshez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 36 V / 2.5 Ah Battery Power battery:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)

36 V / 5.0 Ah Battery Power battery:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
Töltőáram (A) 2,5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Szín fekete
Súly (kg) 0,7
Csomagolási súly (kg) 0,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 184 x 133 x 88
Battery Power 36 V gyorstöltő készülék

Videók

Tartozékok