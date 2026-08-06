Battery Power 4/25
A 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor minden 4 V-os Kärcher készülékben használható.
Kivételesen hosszú akkumulátor-üzemidő és csúcsteljesítmény: A 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor egyszerű kioldó mechanizmussal büszkélkedhet, így az akkumulátor behelyezése és eltávolítása gyors és egyszerű - szerszám nélkül. A készülék üzemideje további akkumulátorokkal tetszőlegesen meghosszabbítható, így a használat során maximális rugalmasságot biztosít. Az érintkezési rendszer és az IPX4-es víz elleni védelem biztosítja a biztonságos használatot, még a nagy áramerősségű készülékekben is. A kiváló minőségű lítium-ion cellák lenyűgözőek egyenletes teljesítményüknek köszönhetően, megakadályozzák az kisülést és a memóriahatást (a gyakori részleges kisülés miatti kapacitásvesztés). További előnyt jelent az optimális kezelhetőséget biztosító puha tapintású felület, amely megakadályozza a csúszást az akkumulátor cseréjekor. Hosszú élettartam az akkumulátor megosztásának köszönhetően: A 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor alkalmas minden olyan készülékhez, amely a 4 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor rendszert használja - akár két akkumulátorral rendelkező készülékekhez is.
Jellemzők és előnyök
4 V Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátorAlkalmas minden 4 V-os Kärcher Battery Power készülékhez. Még olyan készülékekhez is, amelyek nagyobb teljesítményigényűek, és ezért két akkumulátort igényelnek. Egy további akkumulátorral meghosszabbíthatja a készülék üzemidejét, így bármikor nagyobb rugalmasságot és működési készenlétet biztosíthat. Az akkumulátor fenntartható és költséghatékony felhasználása különböző eszközökhöz.
Nagy teljesítményű lítium-ion cellaA 2,5 Ah lítium-ion akkumulátor garantálja az egyenletes teljesítményt, miközben megakadályozza az önkisülést és a memóriahatást. Rézcellás csatlakozóval a kisebb ellenállás és a nagyobb teljesítmény érdekében.
IPX4 minősítés - véd a fröccsenő víztőlOptimális védelem a kifröccsenő vízzel szemben, ezért tökéletesen alkalmas beltéri és kültéri használatra. Porvédett, korrózióvédett és mechanikusan védett borítás.
Puha fogantyúval ellátott feloldó mechanizmus
- Gyorsabb és egyszerűbb akkumulátorcsere - nincs szükség szerszámokra.
- Kényelmesen eltávolítható, csúszás nélkül a süllyesztett markolatoknak köszönhetően.
Hatékony akkumulátor-kezelő rendszer
- Optimális cellaparaméterekkel való működés a legjobb teljesítmény érdekében a használat és újratöltési folyamat során.
- Védi az akkumulátort a túlterhelés, túlmelegedés és mélykisülés ellen.
- Hosszabb akkumulátor-élettartam.
Hőmérséklet-szabályozás
- Csúcsteljesítmény a hatékony hulladékhő-koncepciónak köszönhetően.
Biztonságos és kiváló minőségű érintkező rendszer ötpólusú dugóval
- A legmagasabb szintű biztonság a készülék használata és töltése során.
- Ugyanez vonatkozik a nagy feszültségű elektromos áramokra is.
Robusztus borítás
- A Kärcher akkumulátorok burkolata rendkívül ütésálló.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|4 V-os akkumulátorplatform
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|névleges 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Védelmi osztály
|IPX4
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|97 x 30 x 37
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