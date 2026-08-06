Kivételesen hosszú akkumulátor-üzemidő és csúcsteljesítmény: A 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor egyszerű kioldó mechanizmussal büszkélkedhet, így az akkumulátor behelyezése és eltávolítása gyors és egyszerű - szerszám nélkül. A készülék üzemideje további akkumulátorokkal tetszőlegesen meghosszabbítható, így a használat során maximális rugalmasságot biztosít. Az érintkezési rendszer és az IPX4-es víz elleni védelem biztosítja a biztonságos használatot, még a nagy áramerősségű készülékekben is. A kiváló minőségű lítium-ion cellák lenyűgözőek egyenletes teljesítményüknek köszönhetően, megakadályozzák az kisülést és a memóriahatást (a gyakori részleges kisülés miatti kapacitásvesztés). További előnyt jelent az optimális kezelhetőséget biztosító puha tapintású felület, amely megakadályozza a csúszást az akkumulátor cseréjekor. Hosszú élettartam az akkumulátor megosztásának köszönhetően: A 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor alkalmas minden olyan készülékhez, amely a 4 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor rendszert használja - akár két akkumulátorral rendelkező készülékekhez is.