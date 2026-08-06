Az automatikus tömlődob maximális kényelmet nyújt a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Alkalmas a közép- ill., szuperkategóriájú HDS készülékekhez, és a praktikus beépítőkészletnek köszönhetően játszi könnyedséggel felszerelhető. Ennek során a készülék minden funkciója elérhető marad. A szállításhoz a tömlődob kényelmesen levehető. A beépítőkészlet tartalmaz egy automatikus tömlődoboz, egy magasnyomású tömlőt, valamint minden szükséges csatlakozóelemet.