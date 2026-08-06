Beépítőkészlet automata tömlődobhoz HDS M/S
Automatikus tömlődob könnyen felszerelhető készletben. Alkalmas a közép- és szuperkategóriájú HDS készülékekhez. A maximális kényelemért a magasnyomású tömlő fel- és leszerelésekor.
Az automatikus tömlődob maximális kényelmet nyújt a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Alkalmas a közép- ill., szuperkategóriájú HDS készülékekhez, és a praktikus beépítőkészletnek köszönhetően játszi könnyedséggel felszerelhető. Ennek során a készülék minden funkciója elérhető marad. A szállításhoz a tömlődob kényelmesen levehető. A beépítőkészlet tartalmaz egy automatikus tömlődoboz, egy magasnyomású tömlőt, valamint minden szükséges csatlakozóelemet.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|32,5
A csomag tartalma
- Tömlődob
- Magasnyomású és csatlakozótömlő
Kompatibilis készülékek
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